Байден на год продлил режим односторонних санкций США в отношении КНДР

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Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые опубликовал Белый дом.

"Существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, а также политика и действия правительства Северной Кореи продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – говорится в уведомлении, подписанном Байденом.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистических ракет.

Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают безопасности Японии и всего международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

