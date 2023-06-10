Человек погиб после пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Человек погиб при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание распространилось на площади 10 квадратных метров. ЧП произошло по адресу улица Молдагуловой, 16, корпус 2. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Между тем в прокуратуре заявили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим" воспламенились емкости для хранения жидкостей. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Минздраве Башкирии рассказали об одном пострадавшем после ЧП. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на складе с горючим в Уфе