12:56Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание в гаражах на севере Москвы
Фото: Москва 24
Возгорание в гаражах в Чапаевском переулке на севере Москвы полностью потушено, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России по столице.
"Происходило возгорание гаражей на общей площади 70 квадратных метров. Принятыми мерами в 12:15 пожар локализован, а в 12:20 – ликвидирован", – говорится в сообщении.
По словам представителя ведомства, пострадавших нет.
Сообщения о возгорании поступили в дежурную часть в 11:31. ЧП произошло по адресу Чапаевский переулок, 5. Там воспламенились четыре гаража.
Изначально площадь пожара пожара составляла 100 квадратных метров. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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