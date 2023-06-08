Факельное горение в районе Сокол ликвидировали

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Факельное горение в московском районе Сокол, в результате которого погиб один человек, ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что также пострадал один человек. Собеседник агентства отметил, что на месте случившегося работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Возгорание при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе Сокол произошло днем 8 июня. Пожар случился в районе дома 69, строения 2. Огонь охватил деревянные конструкции, которые ограждали зону строительных работ.

По данным источника ТАСС, в котловане высотой 2 метра на Песчаной улице произошло факельное горение газа.

Ранее в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик.

Позже стало известно, что в результате возгорания также пострадали более 8 жильцов, которые были госпитализированы в медучреждения с ожогами различной степени тяжести.

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