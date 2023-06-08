14:02Происшествия
Деревянные конструкции загорелись при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте
Пожар произошел в районе дома 69, строения 2. Огонь охватил деревянные конструкции, которые ограждали зону строительных работ.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек. Он отметил, что в котловане высотой 2 метра на Песчаной улице произошло факельное горение газа.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик.
Позже стало известно, что в результате возгорания также пострадали более восьми жильцов, которые были госпитализированы в медучреждения с ожогами различной степени тяжести.
По факту гибели ребенка в результате пожара возбуждено уголовное дело.
"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после пожара в доме на Ленинском проспекте
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