Деревянные конструкции загорелись при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте

При обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе Сокол в Москве произошло возгорание, сообщается в телеграм-канале АО "Мосгаз".

Пожар произошел в районе дома 69, строения 2. Огонь охватил деревянные конструкции, которые ограждали зону строительных работ.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек. Он отметил, что в котловане высотой 2 метра на Песчаной улице произошло факельное горение газа.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик.

Позже стало известно, что в результате возгорания также пострадали более восьми жильцов, которые были госпитализированы в медучреждения с ожогами различной степени тяжести.

По факту гибели ребенка в результате пожара возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после пожара в доме на Ленинском проспекте