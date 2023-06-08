Один человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар вспыхнул вечером 7 июня в жилом доме по адресу проспект Вернадского, дом 9/10. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 21:12, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В результате случившегося один человек погиб, еще двое пострадали. Пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Ранее в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик.

Позже стало известно, что в результате возгорания также пострадали более 8 жильцов, которые были госпитализированы в медучреждения с ожогами различной степени тяжести.

По факту гибели ребенка в результате пожара возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после пожара в доме на Ленинском проспекте