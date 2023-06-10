Пожар на складе с горючим в Уфе полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Уфе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

На месте работают специалисты передвижной лаборатории химико-радиометрического центра, которые произведут замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после пожара.

Ранее сообщалось, что на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим" загорелись емкости для хранения жидкостей. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на складе с горючим в Уфе