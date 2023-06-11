Общенациональный траур по погибшим при пожаре объявили в Казахстане 12 июня

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по погибшим при природном пожаре на востоке Казахстана 12 июня. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, глава страны также подписал указ о присвоении погибшим орденов Курмет (Почета) за мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области начался 8 июня. Его причиной стали удары молнии. В результате трагедии погибли 14 человек.

По последним данным, площадь пожара – более 60 тысяч гектаров, задействованы более 1 500 специалистов, свыше 300 единиц техники и 11 вертолетов. На фоне произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за масштабных лестных пожаров. Президент России выразил уверенность в том, что последствия случившегося будут преодолены, а пострадавшие территории смогут вернуться к нормальной жизни.

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