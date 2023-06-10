Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке Казахстана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за масштабных лестных пожаров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами", – отмечается в телеграмме.

Президент России уверен, что последствия случившегося будут преодолены, а пострадавшие территории смогут вернуться к нормальной жизни.

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области начался 8 июня. Его причиной стали удары молнии. В результате трагедии погибли 14 человек.

По последним данным, площадь пожара – более 60 тысяч гектаров, задействованы более 1 000 специалистов, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. На фоне произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина.

Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 5,2 тыс га