США могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан и Таджикистан – WSJ

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Власти США могут перебросить выводимые из Афганистана войска на базы в странах Средней Азии. Об этом говорится в статье газеты Wall Street Journal.
По информации источников издания, Вашингтон ищет базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. В качестве возможных вариантов будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.
Некоторые военные и представители администрации президента США Джо Байдена полагают, что наиболее выгодным станет размещение армии в Узбекистане и Таджикистане. По словам экспертов, это поможет войскам в случае необходимости быстро попасть в Афганистан.
При этом источники газеты заявляют, что переброска армии в Узбекистан и Таджикистан осложняется военным присутствием России в регионе и возрастающим влиянием Китая.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад побывал в Узбекистане и Таджикистане в мае. В ходе переговоров Ташкент и Душанбе сообщили о нежелании провоцировать насилие и выразили беспокойство из-за сложившейся ситуации.
По информации от неназванных официальных лиц, пока что запросов на размещение американских войск на каких-либо базах в Средней Азии не было.
Издание напоминает, что у США были по одной базе в Узбекистане и Киргизии. Первую Штаты покинули в 2005 году, вторую – почти через 10 лет.
Ранее в США назвали уязвимое место армии страны. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, нынешнее состояние американских ВС вызывает тревогу.
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