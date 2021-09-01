Афганский посол в Таджикистане рассказал о сопротивлении талибам

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Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Движение сопротивления режиму запрещенного в России террористического движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер со временем может распространиться и на другие провинции, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я уверен, что сопротивление из этой провинции распространится на другие провинции Афганистана. В Панджшере живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом. И сейчас они поддерживают его сына Ахмада Масуда, и они будут сопротивляться до конца. Талибам надо изучить опыт советских генералов, как они воевали в Панджшере в 80-е годы прошлого века (но так и не смогли полностью контролировать регион. – Прим. ред.)", – сказал он.
По словам Агбара, в 1990-е годы талибам удалось захватить почти весь Афганистан, однако Панджшер они так и не смогли взять под свой контроль. Посол уверен, что противники "Талибана" будут сражаться до конца по идейным соображениям.
"Защита не означает война, сопротивление в Панджшере борется за то, чего мы достигли за эти годы, за наши права, наши интересы, и у сына Масуда – сына нашего национального героя – есть опыт, есть кровь отца", – отметил Агбар.
Ранее лидер действующего в афганской провинции Панджшера Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики сразу, как только запрещенное в России радикальное движение "Талибан" обеспечит свободу и равноправие граждан, а также создаст инклюзивное правительство.
В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
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