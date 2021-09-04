Представители сопротивления заявили, что уничтожили за день около 600 талибов

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Отряды Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер, представители которых не подчиняются захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожили порядка 600 боевиков талибов. Об этом представитель ополченцев Фахим Дашти сообщил на свой странице в Twitter.

"Сегодня на разных направлениях Панджшера уничтожены порядка 600 террористов-талибов. Более 1 000 боевиков были взяты в плен или сдались сами", – написал Дашти.

Ранее представитель "Талибана" (запрещено в РФ) Билал Карими заявил, что под контроль талибов перешли уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" 3 сентября сообщило о том, что, по словам радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Однако источник ТАСС в регионе уточнил, что силы национального сопротивления опровергают данную информацию.

Ранее в Панджшере заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией. Представители сопротивления считают, что после отступления США история повторяется.

