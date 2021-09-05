Талибы заявили о захвате почти всей территории провинции Пандшер

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Представитель катарского политического офиса запрещенного в России террористического движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин заявил переходе под его контроль почти всей территории провинции Панджшер, в которой базируется антиталибское сопротивление. Об этом сообщает ТАСС.

"Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем", – сказал Шахин.

В свою очередь, представитель сопротивления Фахим Дашти опроверг данную информацию, сообщив, что ополченцы выбили талибов из Панджшера. По его словам, они потеряли убитыми около 600 боевиков, также многие были захвачены в плен.

Ранее представитель "Талибана" Билал Карими заявил, что под контроль талибов перешли уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

До этого в Панджшере заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией. Представители сопротивления считают, что после отступления США история повторяется.