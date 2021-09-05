Талибы заявили о захвате почти всей территории провинции Пандшер

12:56
Фото: ТАСС/AP Photo/Jalaluddin Sekandar
Представитель катарского политического офиса запрещенного в России террористического движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин заявил переходе под его контроль почти всей территории провинции Панджшер, в которой базируется антиталибское сопротивление. Об этом сообщает ТАСС.
"Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем", – сказал Шахин.
В свою очередь, представитель сопротивления Фахим Дашти опроверг данную информацию, сообщив, что ополченцы выбили талибов из Панджшера. По его словам, они потеряли убитыми около 600 боевиков, также многие были захвачены в плен.
Ранее представитель "Талибана" Билал Карими заявил, что под контроль талибов перешли уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.
До этого в Панджшере заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией. Представители сопротивления считают, что после отступления США история повторяется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: