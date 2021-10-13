Путин заявил, что деятельность США в Афганистане привела страну к трагедии

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Деятельность США в Афганистане привела страну к трагедии, поскольку американцы не стали считаться с культурой и историей афганского народа, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Свобода и демократия, они не могут быть не связаны с культурой и традициями определенного народа. Вот Соединенные Штаты влезли в Афганистан, не считаясь с традициями, культурой и историей афганского народа, результат – трагический", – сказал президент России в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Ранее Путин назвал уход войск США и их союзников по НАТО из Афганистана бегством. Он уточнил, что сейчас есть понимание, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
30 августа США заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана. Позже представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей.
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