США интересовались российскими военными базами в Центральной Азии – СМИ

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Председатель Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования военными США российских баз, но не получил ответа.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в структурах исполнительной власти Соединенных Штатов сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что речь идет о военных базах РФ в Таджикистане и Киргизии, а США эти объекты нужны для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане.

Издание отмечает, что указанием на то, что Москва может рассмотреть вопрос о предоставлении Вашингтону такой возможности в рамках борьбы с международным терроризмом, члены совета нацбезопасности США посчитали некоторые слова Владимира Путина на встрече с американским лидером Джо Байденом. По информации газеты, они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

Также сообщается, что в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

При этом ранее WSJ сообщал, что во время июльского саммита президент РФ выступил против размещения американских войск в странах Центральной Азии.

Уточнялось, что администрация Байдена намеревалась разместить беспилотные летательные аппараты и другие силы по борьбе с терроризмом в странах, которые граничат с Афганистаном и не имеют выхода к морю, однако беседа с российским лидером усложнила ситуацию для властей США.