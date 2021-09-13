Судан предложил изменить соглашение о военной базе с Россией – СМИ

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Власти Судана вознамерились изменить условия соглашения о строительстве военно-морской базы РФ в Порт-Судане на берегу Красного моря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию из военного ведомства страны.

Уточняется, что власти Судана намерены получить от РФ экономическую помощь при возможности аренды базы на срок пять лет. При этом останется возможность подписания соглашения на 25 лет.

Представитель военного ведомства Судана уточнил, что Россия на данный момент не ответила на представленное предложение.

До этого появлялись сообщения, что власти Судана ведут работу по пересмотру условий соглашения о создании базы российского ВМФ на Красном море. Так, Судан сохранил возможность изменения условий заключенного контракта с учетом своих интересов.

СМИ сообщили, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями. При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго.

Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия намерена разобраться с ситуацией вокруг решения властей Судана.