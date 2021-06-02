Россия анализирует решение Судана о пересмотре соглашения по морской базе – Песков

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Россия будет разбираться с ситуацией вокруг решения Судана о пересмотре соглашения по морской базе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с суданской стороной.
"Будем с этим вопросом разбираться", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Судана ведут работу по пересмотру условий соглашения о создании базы российского ВМФ на Красном море. Судан сохранил возможность изменения условий заключенного контракта с учетом своих интересов.
СМИ сообщили, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями. При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго.
Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.
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