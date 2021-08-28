Пентагон запретил военным базам покупать энергоресурсы у России

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Пентагон ввел запрет для американских военных баз в Европе на покупку российских энергоресурсов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федерального реестра США.

Сообщается, что новое правило появилось в результате исполнения положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год. В Пентагоне считают, что нововведение поможет укрепить энергетическую безопасность в Европе.

Известно, что запрет распространяется на любые виды энергоресурсов. При этом в американском оборонном ведомстве допустили возможные исключения из правила.

Официальное опубликование документа запланировано на 30 августа.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нанести ядерный заряд.

19 июля Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.

Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в российском военном ведомстве, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.