Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана

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Владимир Путин назвал уход войск США и их союзников по НАТО из Афганистана бегством. Об этом он заявил на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО", – отметил президент.

Он уточнил, что сейчас есть понимание, что происходящая ситуация в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств – членов организации.

Как напомнил российский лидер, некоторые государства ШОС имеют с Афганистаном общую границу. Для начала, отметил Путин, нужно задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества для оказания содействия началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы не допустить исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.

30 августа США заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана. Позже представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей. В свою очередь, Джо Байден сообщил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана является завершением эры попыток переустройства других государств силовым путем.

