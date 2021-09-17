Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:43

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана

власть политика

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani

Владимир Путин назвал уход войск США и их союзников по НАТО из Афганистана бегством. Об этом он заявил на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО", – отметил президент.

Он уточнил, что сейчас есть понимание, что происходящая ситуация в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств – членов организации.

Как напомнил российский лидер, некоторые государства ШОС имеют с Афганистаном общую границу. Для начала, отметил Путин, нужно задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества для оказания содействия началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы не допустить исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.

30 августа США заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана. Позже представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей. В свою очередь, Джо Байден сообщил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана является завершением эры попыток переустройства других государств силовым путем.

США объявили о завершении миссии в Афганистане

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать