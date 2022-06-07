Посол Пакистана заявил, что Исламабад привержен проекту "Пакистанский поток"

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Исламабад привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", заявил посол этой страны в Москве Шафкат Али Хан.

Дипломат отметил, что точных дат завершения работы над проектом пока нет, в настоящее время стороны обсуждают юридические вопросы.

"Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту", – сказал он в интервью РИА Новости.

Межправительственное соглашение о создании газопровода, первоначально получившего наименование "Север – Юг", было подписано сторонами в 2015 году.

Планируется, что протяженность "Пакистанского потока" составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность – до 12,4 миллиарда кубических метров газа в год. Трубопровод свяжет город Лахор на севере Пакистана с терминалами приема сжиженного газа в южном городе Карачи.

В мае прошлого года Россия и Пакистан достигли договоренности о начале реализации проекта по строительству газопровода "Пакистанский поток". Соответствующее соглашение подписали глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москва Шафкат Али-Хан.