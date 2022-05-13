В Афганистане заявили о намерении закупать у РФ нефть и газ

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Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил о намерении страны закупать газ и нефть у России.
"Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это... то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", – приводит РИА Новости слова Гарвала.
Афганистан планирует достичь и подписать с РФ конкретные соглашения, добавил он.
Представитель Афганистана также отметил, что угрозы для строительства трубопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) отсутствуют.
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено в течение девяти месяцев. По его словам, такое решение окажет воздействие на европейскую экономику, но больше повлияет на Россию.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ войдут причастные к дезинформации лица.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ
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