Россия и Пакистан подписали договор о строительстве газопровода "Пакистанский поток"

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Россия и Пакистан достигли договоренности о начале реализации проекта по строительству газопровода "Пакистанский поток". Соответствующее соглашение подписали глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москва Шафкат Али-Хан, сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.
"Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", – заявил Шульгинов после подписания документа.
Межправительственное соглашение о создании газопровода, первоначально получившего наименование "Север – Юг" было подписано сторонами в 2015 году. Планируется, что протяженность "Пакистанского потока" составит 1,1 тысячи километров, а пропускная способность – до 12,4 миллиарда кубических метров газа в год. Трубопровод свяжет город Лахор на севере Пакистана с терминалами приема сжиженного газа в южном городе Карачи.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский газ, поставляемый в европейские страны, имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский. Он отметил, что в основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород с помощью гидроразрыва пластов.
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