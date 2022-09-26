Падение давления произошло в газопроводе "Северный поток – 2"

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Давление упало в газопроводе "Северный поток – 2" в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на данные оператора трубопровода.

По имеющейся информации, инцидент зафиксировали в трубе "А" газопровода. В результате были проинформированы представители ответственных ведомств в Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Расследование происшествия продолжается. Точные причины падения давления пока не установлены.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с газопровода "Северный поток – 2". Он также призвал страны Европы не переводить на РФ вину за неполадки газопровода.

По мнению премьера Нижней Саксонии Штефана Вайля, газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Он объяснил свою точку зрения тем, что доверие между Германией и Россией утрачено "фундаментально".