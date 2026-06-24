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24 июня, 07:45

Транспорт

Тренд на пикапы появился у автопутешественников в России

Тренд на пикапы появился у автопутешественников в России

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У автопутешественников появился новый тренд на пикапы. С начала года в России продали уже более 1,5 тысячи таких авто. Машину легко переделать в настоящий автодом, например, установив на крыше багажник-палатку.

Один из владельцев рассказал, что купил пикап для активного отдыха и поездок в отдаленные места. На доработку автомобиля ушло два года, теперь в нем есть палатка на крыше, душ и другие приспособления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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