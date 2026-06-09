К 2030 году к единому стандарту планируют привести 125 станций МЦД и МЦК

К 2030 году к единому стандарту планируют привести 125 станций на центральных диаметрах и МЦК. Сейчас работы продолжаются на нескольких городских вокзалах. На Серпе и Молоте появятся новые платформы и конкорс, на Железнодорожной строят северный вестибюль и галерею с выходами к поездам.

Одним из новых объектов стал городской вокзал Москва Сити на МЦД 1. С апреля пассажиры совершили здесь уже более 140 тысяч поездок. Вокзал объединил МЦД-1, МЦД-4, МЦК, Филевскую линию метро и наземный транспорт. Благодаря крытым переходам пересадка между разными видами транспорта занимает не более пяти минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.