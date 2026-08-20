Порядок движения наземного транспорта изменится в Москве 22 и 23 августа

Порядок движения нескольких маршрутов столичного наземного транспорта изменится в выходные, 22 и 23 августа. Это связано с проведением "Большого фестиваля бега".

Корректировки начнут действовать на отдельных маршрутах вечером 22 августа с 11:00. Снимут их после завершения мероприятия. Подробно обо всех изменениях можно узнать на интернет-ресурсах Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.