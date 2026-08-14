Главные традиции и приметы Медового Спаса

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Этот день открывает череду трех Спасов, в числе которых Яблочный и Ореховый, и знаменует начало сбора урожая и проводы лета. Подробнее о празднике и его приметах – в материале Москвы 24.

История праздника

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

История Медового Спаса уходит корнями глубоко в древность, переплетая в себе церковные каноны и языческие обряды земледельцев. Чтобы понять суть праздника, важно различать его духовную и хозяйственную составляющие.

В православном календаре 14 августа (1 августа по старому стилю) значится как день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Этот праздник уходит корнями в IX век, когда в Константинополе во время летнего зноя распространялись эпидемии. Чтобы защитить горожан, из императорского дворца в храм Святой Софии выносили часть Животворящего Креста. Его проносили по улицам города, освящая воду и жилища, после чего болезни отступали.

На Руси праздник также называли "Спасом на воде" или "Мокрым Спасом". В этот день совершалось малое освящение воды, в том числе в новых колодцах и водоемах. Считалось, что купание 14 августа дарует здоровье на весь год.

Однако для простого крестьянина название "Медовый" было связано в большей степени именно с бытом. К середине августа соты в ульях наполнялись до краев и наступало время первого, самого долгожданного сбора меда. Пасечники начинали ломать соты, чтобы собрать такой "урожай" и запастись целебным продуктом на зиму.

При этом существовал строгий обычай: до Медового Спаса есть мед нового урожая категорически запрещалось. Считалось, что он должен "настояться" и набрать силу. В праздничный день пчеловоды облачались в чистую одежду, молились покровителю – святому Зосиме, а затем торжественно "заламывали" первые соты. Часть собранного меда обязательно оставляли в церкви, раздавали бедным и сиротам – отсюда пошла поговорка: "На первый Спас и нищий меду попробует".

Народные приметы

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Михаил Мордасов

Медовый Спас на Руси считался не только "сладким" днем, но и важным погодным маркером. Крестьяне внимательно следили за природой, чтобы понять, каким будет окончание лета и осень. Во многие приметы наши предки верили веками.

Например, считалось, что каким будет день на Медовый Спас, такой окажется и вся осень. Если на небе ни облака и стоит жара – пора окажется долгой, теплой и сухой. Если с утра моросит дождь – ждать соответствующего сентября и ранних холодов.

Также обращали внимание на ласточек и стрижей. Если они улетали на юг до Медового Спаса, зима обещала быть суровой и морозной. Если же еще кружили над полями, лето затянется, а холода придут поздно.

Другая известная примета гласит, что именно к 14 августа в садах заканчивают цвести розы и созревают ягоды черемухи. Хотя это, скорее, не примета, а биологический цикл, но в народе он считался верным признаком смены сезонов.

Также в этот день замечали, что пчелы перестают приносить пыльцу и начинают готовиться к зимовке. Считалось, что если насекомые в этот день особенно активны, значит, в ульях много меда.

Помимо погоды, существовали строгие бытовые правила. Например, считалось, что до Медового Спаса в водоемах можно купаться без опаски (вода прогрета), а вот после 14 августа заходить в реку или озеро не стоит – вода начинает "цвести" и становится студеной.

Кроме того, в этот день было принято избавляться от старой соломы в матрасах и мусора во дворах.