Движение трамваев № 5, 7 и 50 восстановят в Москве по выходным с 22 августа

В Москве движение трамваев № 5, 7 и 50 восстановят по выходным дням с 22 августа. Трамваи будут следовать до Белорусского вокзала, станций метро "Новослободская" и "Рижская". Временные маршруты № 05 и 050к прекратят работу.

Маршрут № 50 по выходным изменится. Между площадью Борьбы и остановкой "Улица Палиха" трамваи поедут через Перуновский переулок без заезда к Главному корпусу МИИТ. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Образцова.

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