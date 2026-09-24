Индексация утильсбора в России коснется легковых авто, электромобилей и грузовиков

Индексация утилизационного сбора в России коснется автомобилей с двигателями внутреннего сгорания разной мощности, электромобилей, последовательных гибридов, грузовиков и автобусов. С 1 января ставки вырастут на 10–20% в зависимости от категории транспорта.

По прогнозам экспертов, спрос сместится на автомобили с двигателями мощностью менее 160 лошадиных сил. Льготная ставка для физлиц при ввозе таких машин для личного пользования сохранится.

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