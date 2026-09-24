В центре Москвы появились 94 дорожных знака с подсветкой

В центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах появились 94 новых дорожных знака с внутренней светодиодной подсветкой. Специалисты ЦОДД установили их на крупных перекрестках и перед съездами.

Знаки приоритета, направления движения и объезда препятствий теперь заметны даже ночью и в любую погоду. Подсветка помогает водителям заранее среагировать. До конца года планируют установить еще примерно 200 таких знаков.

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