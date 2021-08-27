Лавров призвал обеспечить безопасность южных рубежей из-за Афганистана

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России важно обеспечить безопасность своих южных рубежей на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии", – сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена контактировать с чисто террористическими группами Афганистана, тем не менее у запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" есть политический офис, а заявления его представителей по формированию правительства можно назвать позитивными.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

