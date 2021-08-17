Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства

Россия не намерена контактировать с чисто террористическими группами Афганистана, но у талибов есть политический офис. А заявления по формированию правительства можно назвать позитивными. Об этом заявил Сергей Лавров.

Весь мир пристально следит за ситуацией в Кабуле. Во вторник, 17 августа, в Сеть выложили новые кадры происходящего.

Участники запрещенной в России организации "Талибан" полностью захватили город. Аэропорт до сих пор не работает. Местные власти обещают, что рейсы возобновят уже 21 августа, время нужно для того, чтобы привести в порядок взлетно-посадочную полосу.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.