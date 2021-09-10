Захарова прокомментировала заявления Зеленского о вероятности войны с РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны с Россией становятся все более оторванными от реальности, сообщает РИА Новости.

"Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише", – объяснила официальный представитель МИД.

Ранее Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ. Он выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России, ответственность за что несет лично Путин.

Отмечается, что украинский лидер выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России.