Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Следком"

Басманный суд Москвы арестовал троих граждан РФ, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту, сообщает "Интерфакс".

Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых заключили под стражу до 8 декабря 2022 года. Всем фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта.

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

13 октября стало известно, что движение электропоездов по Крымскому мосту полностью восстановили.

На Крымском мосту могут запустить движение грузовиков

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