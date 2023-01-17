"Гранд сервис экспресс" закрыл продажу билетов на ряд поездов весной 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс", следующий по маршруту в Крым, закрыл продажу билетов на ряд поездов "Таврия" весной текущего года. Информация опубликована на официальном сайте компании.

"На ряд дат в марте, апреле и мае временно закрыты продажи билетов на некоторые поезда "Таврия". Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры", – сообщил перевозчик.

В частности, под полную отмену подпадают поезда № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и Севастополь – Санкт-Петербург в апреле, составы № 75/76 Омск – Симферополь и Симферополь – Омск в марте и мае и некоторые другие поезда. Полное расписание указано на сайте "Гранд сервис экспресс".

В компании подтвердили, что продажи билетов будут запущены после того, как будет скорректировано расписание поездов.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил пассажиров о временном изменении расписания движения поездов на Рижском и Курском направлениях. График скорректируют в период с 21 по 23 января.

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

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