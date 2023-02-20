Многодневная велогонка пройдет 23–25 февраля в Крылатском

Фото: Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта

6-й, 7-й и 8-й этапы велогонки SPUTNIK x Лига мастеров состоятся в Москве на велотреке в Крылатском с 23 по 25 февраля. Спортсмены посоревнуются в девяти различных дисциплинах, среди которых индивидуальная гонка преследования, парная и групповая гонки и другие. Также 25 февраля состоится шоу-программа с участием профессионалов велоспорта и призовым фондом.

Среди зрителей и болельщиков будут разыграны три велосипеда и другие призы. Кроме того, во время велогонок будет проведена видеотрансляция с профессиональными комментаторами и онлайн-показателями гонщиков.

Вход на соревнования для посетителей свободный, регистрация спортсменов для участия в заездах открыта на сайте cyclingrace.ru.

Ранее, 11 и 12 февраля, в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования "Скорость" – первый в этом году старт от команды "Бегового сообщества". Бегунов ждали совершенно новые дистанции: почти все, кроме 60 метров, были представлены на соревнованиях "Скорость" впервые.

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