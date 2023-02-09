Легкоатлетические соревнования "Скорость" пройдут в Москве 11 и 12 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 и 12 февраля в манеже НИУ МГСУ пройдут легкоатлетические соревнования "Скорость" – первый в этом году старт от команды "Бегового сообщества".

300 метров, 600 или одна миля (1 609 метров) – в этот раз бегунов ждут совершенно новые дистанции: почти все, кроме 60 метров, будут представлены на соревнованиях "Скорость" впервые.

В субботу, 11 февраля, состоятся забеги на 60, 600 и 1 609 метров. Днем позже, 12-го, бегуны посоревнуются на дистанциях 300 и 2 000 метров.

Участники смогут попробовать свои силы в неограниченном количестве стартов и почувствовать, насколько разными могут быть дистанции, которые на первый взгляд кажутся похожими.

Помимо индивидуальных соревнований, 11 и 12 февраля пройдут также две смешанные эстафеты. В субботу бегунов будет ждать классическая 4×200 метров, а в воскресенье – шведская 800–600–400–200 метров.

Кроме того, перед началом стартов тренеры "Бегового сообщества" проведут несколько открытых мастер-классов для участников.

В свою очередь, зрители и участники вновь смогут попробовать угадать финишное время победителей в каждой из дистанций. Тот, чье предположение окажется верным, получит памятный сувенир.

Через неделю, 18 и 19 февраля, на дорожке легкоатлетического манежа НИУ МГСУ вновь встретятся участники студенческого кубка "Бегового сообщества". Команды 23 столичных вузов посоревнуются на коротких и средних дистанциях, а также попробуют свои силы в командных эстафетах.

Ранее стало известно, что в столице в 2023 году пройдет семь легкоатлетических забегов. Первый старт запланирован уже на 2 апреля: спортсмены смогут пробежать пятикилометровую дистанцию в рамках забега "Апрель".

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