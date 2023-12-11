Голосование за молодежную столицу России 2024 года продлится до 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва вышла в финал федерального конкурса "Молодежная столица России". Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Там указали, что поддержать Москву и сделать ее молодежной столицей России на 2024 год можно до 20 декабря. Голосование проводится на сайте dom.fadm.gov.ru/vote/54/, там нужно авторизоваться и нажать кнопку "Голосовать". Данный этап станет последним в конкурсной гонке российских городов, говорится в сообщении.

Отмечается, что звание "Молодежная столица России" даст победителю возможность проведения мероприятий федерального масштаба, а также дополнительный грантовый конкурс для молодых людей. Помимо этого, город-победитель на год станет главным местом притяжения молодежи со всей России.

Победитель будет определен 22 декабря на финале Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в Доме молодежи на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что зимний фестиваль "Молодежь Москвы" пройдет в городе 21 декабря. Поучаствовать в нем могут старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты молодежных проектов и некоммерческих организаций (НКО), а также все желающие от 14 до 35 лет.

На мероприятии участники смогут встретиться с экспертами, познакомиться с проектами и выбрать для себя направление развития. Подготовлена обширная программа.



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