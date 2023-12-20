Москвичи с энтузиазмом восприняли новый публичный формат ежегодного отчета мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современные технологии позволили сделать выступление Сергея Собянина с годовым отчетом перед Мосгордумой доступным для всех горожан. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Ранее Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год перед Мосгордумой. По итогам выступления мэра МГД приняла его отчет.

"Принципиально важно то, что в этом году мэр выступал фактически сразу перед всем городом. За его выступлением следили не только депутаты, но и зрители трансляций заседания Мосгордумы, посетители личного блога мэра, зрители телеканала ТВЦ", – заявил Головченко, отметив, что информационные технологии сделали диалог власти и населения доступным.

По словам депутата, при Собянине в Москве делают все, чтобы вопросы решались как можно быстрее и удобнее. В частности, в городе функционируют электронные медкарты и дневники, организуются голосования в "Активном гражданине", есть предварительная запись к нотариусам и в МФЦ, а также другие удобства.

В свою очередь, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко сочла новый формат выступления мэра примером открытости власти. Благодаря ему москвичи получили возможность узнать, чем занимается правительство и лично мэр, а также какое будущее он предлагает жителям Москвы.

"Мы сегодня увидели, как менялась Москва, как много удалось сделать за прошедший год. Это изменения, заметные во всех сферах – в транспорте, медицине и образовании, городской среде, спорте. Четко обозначены планы во всех социально важных сферах, вплоть до туризма, спорта", – сказала Святенко.

Отчет мэра, по ее словам, также показал работу города на разные целевые аудитории: от социальной сферы до бизнеса, от молодежи до старшего поколения. Святенко отметила, что будет правильно, если подобный формат выступления власти выйдет за пределы Москвы.

В ходе выступления перед Мосгордумой Собянин заявил о планах построить в столице еще три линии метро, начать масштабную программу обновления школ, создать сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон, а также новый комплекс ЭКСПО на ВДНХ и рассказал о других задачах московского правительства.



Москва 24 назвала цитатой дня слова Собянина из отчета перед Мосгордумой