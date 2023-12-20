Сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон появится в Москве – Собянин

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В Москве появится сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Мэр обратил внимание, что более 10 лет назад в столице создали уникальную индустрию зимнего отдыха, в том числе катки с искусственным льдом, горки и горнолыжные трассы.

"Теперь настало время сформировать не менее мощную индустрию летнего отдыха, основой которой станут общедоступные бассейны и пляжные зоны в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки", – сказал Собянин, отметив, что такой формат позволит горожанам отдыхать, не выезжая из Москвы.

В ходе выступления с отчетом мэр подчеркнул, что в ближайшие годы в Москве продолжат улучшать городскую среду и общественные пространства. В частности, в планах столичной власти – реабилитация национального парка "Лосиный остров", а также благоустройство Парка Горького, "Сокольников", "Коломенского" и "Кузьминок". Новыми объектами для отдыха и развлечений пополнится и территория ВДНХ.

Более того, в дальнейшем в столице планируется завершить создание парка "Яуза". На данный момент в Москве уже завершены проекты ремонта дорог, а также благоустройства набережных, улиц, скверов и дворов во всех районах.

Ранее в Москве завершили работы по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Славы. Воробьевская набережная, став более современной, сохранила исторический облик. Там, помимо прочего, увеличили прогулочный маршрут, поменяли устаревшее дорожное покрытие и установили дополнительные лавочки.



Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год