Собянин: планируем построить еще три новые линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще три новые линии метро намерены возвести в Москве, заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

По словам мэра, столичные власти намерены построить около 40 новых станций метрополитена.

В ходе выступления Собянин также рассказал, что Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой.

"Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России", – сказал мэр.

Вместе с тем Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава транспорта в столице.

Градоначальник впервые представил свой ежегодный отчет в формате публичной телетрансляции. Мэр заявил, что Москва преодолела много трудностей: пандемия, спецоперация и экономическая блокада со стороны западных государств.

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