В 2024 году в Москве стартует масштабная программа обновления школ – Собянин

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В 2024 году в Москве планируют начать реконструкцию первых 50 школ. Об этом Сергей Собянин рассказал во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Мэр столицы рассказал, что за последние годы в городе построили более 160 современных школ на 100 тысяч мест.

"Но все же большинство наших ребят учатся в школах, построенных 40–50, а иногда и 90 лет тому назад. Они вполне пригодные для учебы, но тем не менее с каждым годом все больше не соответствуют современным представлениям о качестве и комфорте школьного образования", – сказал мэр.

Собянин добавил, что подобную проблему нельзя решить косметическим ремонтом, для этого необходима реконструкция. По словам мэра, решиться на такой проект было сложно, однако постоянно откладывать его тоже нельзя.

В этой связи, продолжил Собянин, власти Москвы приняли решение в 2024 году приступить к реконструкции первых 50 школ, а уже с 2025-го специалисты начнут модернизировать по 100 зданий ежегодно.

Мэр поделился, что благодаря этому проекту в городе появятся школы, которые будут хорошо служить "нескольким поколениям наших детей и внуков".

Вместе с тем Собянин заявил о необходимости создания в Москве максимально благоприятных условий для получения профильного образования. В этих целях в учебных заведениях внедрят единый стандарт и закупят новое оборудование для инженерных, медицинских, медиа- и IT-классов, заключил он.

20 декабря Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом в формате публичной телетрансляции. Он отметил, что российская столица преодолела много трудностей: коронавирусная пандемия, СВО и экономическая блокада со стороны блока НАТО.

В ходе своего выступления он сообщил, что в Москве построят еще три линии метро, а также порядка 40 новых станций. Кроме того, Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут столицу с Тверью, Калугой и Тулой, отметил мэр.

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