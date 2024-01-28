Выставка "Волшебный мир кукол" пройдет в музее-усадьбе "Люблино"

Фото: vk.com/usadba_lublino

Выставка "Волшебный мир кукол" пройдет с 1 февраля по 31 марта во дворце Н.А. Дурасова в музее-усадьбе "Люблино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. В частности, Бабу-ягу из фильмов "Василиса Прекрасная" и "Морозко", героев произведений "Цветик-семицветик" Валентина Катаева, "12 месяцев" Самуила Маршака, "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова и других.

На сайте уточнили, что представленные на выставке куклы сделаны в разных техниках из войлока, текстиля, фарфора, дерева и пластика. У многих из них костюмы состоят из большого количества деталей. Подчеркивается, что работа над подобными экспонатами может занимать от месяца до полугода.

Вход на выставку по общему билету во дворец Дурасова, приобрести который можно на сайте. Желающие смогут посетить экспозицию со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Между тем выставка "Женщины рядом с писателем" открылась в музее Николая Островского 25 января. Она будет открыта до 2 июня.

Ранее в Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка "Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия". Она продлится до 11 февраля.

В галерее-мастерской "Граунд Солянка открылись новые выставки