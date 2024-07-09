Более 200 проектов комплексного развития территории будет реализовано за пределами ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 200 проектов комплексного развития территории будет реализовано за пределами Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90 процентов от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – рассказал Ефимов.

Реализация проектов позволит открыть новые рабочие места – порядка 700 тысяч. На территориях будут возведены жилые, коммерческие и социальные объекты. Инвестиции превысят 16,6 триллиона рублей.

Создание новых городских пространств за пределами ТТК поспособствует появлению новых точек общественной жизни. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Также это позволит сократить уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик.

"По 221 проекту планируется построить 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, свыше 18,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и более 26,5 миллиона квадратных метров современного жилья", – добавил Гаман.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление, в котором представлен проект будущей планировки участка дороги от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Специалисты должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.