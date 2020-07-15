Летняя навигация в Москве завершится 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирская навигация на Москве-реке завершится по графику 14 ноября, сообщает Агентство "Москва".

Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.

"Для дополнительных работ навигацию не придется сокращать. Я надеюсь, что мы в нормальном режиме, в полном объеме будем работать всю навигацию. По графику она должна закончиться 14 ноября", – отметил Лапшин.

Ранее стало известно, что московские причалы начнут принимать пассажиров с 23 июня. В связи с пандемией плановое открытие навигации было перенесено.