Летняя навигация в Москве завершится 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажирская навигация на Москве-реке завершится по графику 14 ноября, сообщает Агентство "Москва".
Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.
"Для дополнительных работ навигацию не придется сокращать. Я надеюсь, что мы в нормальном режиме, в полном объеме будем работать всю навигацию. По графику она должна закончиться 14 ноября", – отметил Лапшин.
Ранее стало известно, что московские причалы начнут принимать пассажиров с 23 июня. В связи с пандемией плановое открытие навигации было перенесено.
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