Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается 23 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Речные прогулки – одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни", – подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что в этом году из-за пандемии открытие навигации отложили. По его словам, перед стартом навигации все пассажирские причалы города тщательно проверили. Специалисты очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку и заменили резиновые отбойники.

Заммэра отметил, что особое внимание уделили подготовке к открытию навигации набережных. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.

Бирюков рассказал, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города создали уникальный пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной, протяженность которого составляет более 19 километров.

В ближайшие годы для горожан станет доступна вся территория вдоль Москвы-реки протяженностью около 200 километров – здесь появятся современные набережные и пешеходные зоны.

На Москве-реке 23 июня пройдет парад судов. Жители столицы смогут понаблюдать за шествием с набережных и мостов.

Стартует парад в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В нем примут участие около 40 различных судов – от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е, до современных яхт Флотилии "Рэдиссон Ройал".