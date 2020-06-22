Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается 23 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Речные прогулки – одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни", – подчеркнул Бирюков.
Он напомнил, что в этом году из-за пандемии открытие навигации отложили. По его словам, перед стартом навигации все пассажирские причалы города тщательно проверили. Специалисты очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку и заменили резиновые отбойники.
Заммэра отметил, что особое внимание уделили подготовке к открытию навигации набережных. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.
Бирюков рассказал, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города создали уникальный пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной, протяженность которого составляет более 19 километров.
В ближайшие годы для горожан станет доступна вся территория вдоль Москвы-реки протяженностью около 200 километров – здесь появятся современные набережные и пешеходные зоны.
На Москве-реке 23 июня пройдет парад судов. Жители столицы смогут понаблюдать за шествием с набережных и мостов.
Стартует парад в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В нем примут участие около 40 различных судов – от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е, до современных яхт Флотилии "Рэдиссон Ройал".
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