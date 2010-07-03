Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:36

Канал имени Москвы планируют открыть в августе

транспорт

03:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Судоходство на участке между шлюзами № 7 и 8 Канала имени Москвы планируют возобновить в середине августа.

Как сообщил журналистам руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, открытие состоится, когда будет устранена новая течь, обнаруженная в июне.

По его словам, для восстановления потребуется максимум три недели, плюс наполнение. "Получается, 21 день плюс 17, – 38 дней, середина августа", – цитирует его ТАСС.

Елянюшкин также указал, что новая течь обнаружилась с другой стороны дамбы и связана, скорее всего, с износом конструкции.

Он также допустил, что судоходство могут не возобновить в 2019 году, если это будет представлять угрозу для людей.

10 января из-за прорыва дамбы в этом месте затопило автомобильный тоннель в столичном районе Тушино.

Причиной могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди тоннеля.

Читайте также

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика