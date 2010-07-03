Канал имени Москвы планируют открыть в августе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Судоходство на участке между шлюзами № 7 и 8 Канала имени Москвы планируют возобновить в середине августа.

Как сообщил журналистам руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, открытие состоится, когда будет устранена новая течь, обнаруженная в июне.

По его словам, для восстановления потребуется максимум три недели, плюс наполнение. "Получается, 21 день плюс 17, – 38 дней, середина августа", – цитирует его ТАСС.

Елянюшкин также указал, что новая течь обнаружилась с другой стороны дамбы и связана, скорее всего, с износом конструкции.

Он также допустил, что судоходство могут не возобновить в 2019 году, если это будет представлять угрозу для людей.

10 января из-за прорыва дамбы в этом месте затопило автомобильный тоннель в столичном районе Тушино.

Причиной могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди тоннеля.