Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в январе

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Причиной аварии на дамбе Канала имени Москвы в Тушине стали недочеты при проектировании Тушинского тоннеля и низкое качество работ при его возведении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

1 апреля комиссия Ространснадзора завершила свою работу. Ее создали 11 января для расследования причин аварии на дамбе, расположенной на участке канала между шлюзами № 7 и № 8.

Оказалось, что к ЧП привели неучтенные на этапе проектирования тоннеля гидрогеологические условия, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении. К тому же заказчик проекта (ООО "Организатор") не выполнил некоторые пункты технических условий, которые предоставил Канал имени Москвы в 1999 году для проектирования двухсекционного тоннеля.

Внутри гидротехнического сооружения функционирует три комплекса автомобильных тоннелей – 1937, 1971 и 2000 годов строительства. 10 января случилось ЧП в зоне тоннеля третьей очереди 2000 года постройки.

В результате размыва дамбы разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта. Из дамбы вымыло порядка трех тысяч кубометров грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов. Вода вылилась на дорожное полотно. Но движение по тоннелю возобновили в сжатые сроки.

В месте восстановительных работ возвели временную дамбу, которая поддерживала необходимый уровень воды для "согревания" защитного глиняного панциря. Стабильные положительные температуры в Москве установились только в марте.