Канал имени Москвы на месте аварии укрепят до 1 апреля

Работы, связанные с укреплением Канала имени Москвы на месте аварии, произошедшей 10 января, завершат до 1 апреля. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина.
Уже скоро специалисты уберут лед со склонов дамбы, которые примыкают к аварийному участку. По словам Елянюшкина, это нужно для проведения тщательных изыскательских работ.
"На время демонтажа снежного и ледового покрова обследование территории будет проводиться геофизическими методами. Полученная изыскателями информация будет обрабатываться для оперативной разработки проекта восстановления поврежденного участка дамбы", – пояснил руководитель ФГБУ.
В планах также очистка ото льда и ила русла канала. Тогда получится разработать глобальный проект берегоукрепления всей дамбы с обеих сторон. Речь идет о расстоянии около 1,5 километра между шлюзами № 7 и № 8.
В минувший четверг в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. В итоге вода вылилась на дорожное полотно. Движение по тоннелю было ограничено для ликвидации последствий аварии, а затем открыто в тот же день около 18:30. Открытый участок дамбы был изолирован.
Межведомственная комиссия под руководством Елянюшкина приступила к работе и осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа. В состав комиссии вошли представители канала и других профильных структур.
Как выяснилось позже, уровень подтопления Тушинского тоннеля достигал почти полуметра. При этом автотранспорт и водители в результате случившегося не пострадали.
Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют в течение двух недель
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