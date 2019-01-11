Уровень подтопления Тушинского тоннеля достигал почти полуметра

Уровень подтопления Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе после подмыва грунта на канале имени Москвы достигал порядка 50 сантиметров, передает РИА Новости.
"Произошло поступление воды на проезжую часть тоннеля на уровне более 40 сантиметров", – пояснили в экстренных службах. Автотранспорт и водители в результате случившегося не пострадали.
10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. В связи с происшествием был создан оперативный штаб во главе с заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым.
Как после аварии изменился трафик в районе Тушинского тоннеля
Он не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями в ходе работ по расширению Волоколамки и строительству тоннеля в 2003 году.
Движение транспорта в тоннеле под каналом на Волоколамском шоссе закрывали из-за подмыва грунта, его восстановили в 18:30.
Объект регулярно проверяют специалисты. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений выявлено не было.
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